Mãe mata a própria filha a facadas e deixa filho ferido na Bahia

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Divulgação

As mães costumam proteger os filhos e em casos extremos até abdicam da própria vida em prol do bem estar das crianças. No entanto, um caso triste marcou a manhã de quinta-feira, 5, em uma residência, no município de América Dourada, no interior da Bahia, a cerca de 430 km de Salvador.

Uma mulher matou a própria filha e deixou o outro filho ferido após esfaquear as crianças de 8 e 10 anos de idade. Em seguida, a mulher ainda tentou suícidio.

Mulher teria tido surto psicótico | Foto: Reprodução

Policiais militares atenderam a ocorrência. Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a menina foi socorrida e levada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Regional de Irecê, onde permanecem internados. Segundo testemunhas, a mãe das crianças já atentou outras duas vezes contra a própria vida. A mulher teria problemas de surto psicótico.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.