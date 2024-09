Traficantes atiram em PMs e pincham símbolo do 'BDM' no Santo Inácio

Caso aconteceu no bairro Jardim Santo Inácio por volta das 2h da madrugada - Foto: Reprodução | Maps

Traficantes envolvidos em uma facção criminosa atirou contra policiais militares no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira, 6, e picharam paredes de diversas residências com o símbolo ‘BDM’, que significa Bonde do Maluco, o qual fazem parte.

Os traficantes seriam do bairro Mata Escura e estariam transitando na região vizinha. Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que policiais militares da 48ª CIPM foram acionados para averiguar a informação sobre homens armados no bairro.

Veja também:

>>>Influencers presos chegam para audiência de custódia em Salvador; assista vídeo

>>>Defesa de influencers crê em liberdade de clientes por 'baixa renda'

De acordo com a polícia, ao chegarem, realizaram buscas com o apoio da Rondesp Central. Ao avistarem os policiais, os criminosos dispararam contra as equipes e fugiram.

>>>Dupla é condenada em conjunto há 57 anos de prisão por latrocínio

>>>Homem é preso em Feira de Santana após forjar o próprio sequestro

Rondas e abordagens foram realizadas por toda a região, mas ninguém foi preso. Após o conflito, os traficantes picharam o símbolo ‘BDM’ nas paredes de diversas casas na região.

“O policiamento segue reforçado pelos policiais militares e os serviços de transporte coletivo e comércio na região seguem normalizados”, afirma a polícia.