BAHIA
ECONOMIA

Maioria dos professores do ensino básico não pagará IR na Bahia em 2026

Regra isenta totalmente os profissionais que ganham até R$ 5 mil por mês

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/12/2025 - 9:23 h | Atualizada em 18/12/2025 - 9:49
Cerca de 51,2% dos professores da educação básica não pagarão Imposto de Renda na Bahia em 2026, devido à nova regra da isenção. A estimativa foi publicada em Nota Técnica publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Antes da ampliação da faixa de isenção, apenas 24,6% dos docentes estavam isentos no estado. A lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que entra em vigor no próximo ano, amplia a faixa de isenção total para quem ganha até R$ 5 mil por mês, além de estabelecer descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.

De acordo com o levantamento, outros 18,5% dos professores da educação básica na Bahia serão contemplados com a redução das alíquotas de pagamento, na faixa de até R$ 7.350 mensais. O estudo indica ainda que o percentual de professores da educação básica baiana que terão tributação com a alíquota máxima de 27,5% ao mês vai cair de 51,5% para 30,3% do total de professores no estado.

O que acontece com os professores que têm dois vínculos?

O cenário também tem impacto nos profissionais que acumulam mais de um vínculo, seja em diferentes redes de ensino, seja em outra atividade fora da docência. Entre os que têm apenas um vínculo como professor, nas faixas de menor renda anual, 60,7% passam a ser isentos e 21,1% terão redução do imposto: 81,8% do grupo terá ganhos com a nova tabela do IR.

Já entre os docentes com múltiplos vínculos, cerca de 17,5% do magistério da educação básica, 32,3% serão isentos e 26,1% terão redução. Um resultado intermediário aparece entre aqueles que acumulam outro tipo de ocupação fora da docência: 40,2% ficam isentos e 20,9% têm redução.

A regra é a mesma nas redes pública e privada?

Há diferenças significativas na incidência da nova tabela entre docentes das redes pública e privada. Embora o setor público concentre a maior parte dos vínculos, é na rede privada que a ampliação da faixa de isenção tem efeito mais intenso: após a reforma, 82,2% dos professores de escolas particulares estarão isentos, percentual muito superior ao observado na rede pública (42,5%).

No Brasil, 620 mil docentes devem deixar de pagar IR

Em todo o país, 620 mil professores da educação básica vão deixar de pagar o Imposto de Renda. Com isso, mais da metade de todos os profissionais da categoria passam a ser completamente isentos.

O estudo do Ipea indica que a reforma mais do que dobra a proporção de isentos: antes, 19,7% dos docentes não pagavam Imposto de Renda. Após a mudança, o percentual chega a 51,6%. Outros 21,9% passam a integrar a faixa de redução do tributo.

Educação Básica Imposto de Renda ipea Isenção Fiscal Professores da Bahia reforma tributária

x