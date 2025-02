Mais de 100 itens hospitalares furtados são recuperados em Jacobina

Furtos foram avaliados em mais de R$ 500 mil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o Complexo de Saúde Antônio Teixeira Sobrinho ser furtado, mais de 100 itens hospitalares foram encontrados na manhã de quinta-feira, 6, em uma casa que servia de depósito em Jacobina, no norte da Bahia. Foram recuperados equipamentos cirúrgicos, clínicos, aparelhos eletrônicos, remédios e macas avaliados em mais de R$ 500 mil.

Segundo nota de esclarecimento da prefeitura, o material foi encontrado por equipes da Guarda Municipal da cidade no bairro Inocoop após receberem uma denúncia de que os equipamentos estavam sendo transportados para o local. A gestão aponta que o furto dos itens tenham sido "fruto de apropriação por parte do servidor ocupante de cargo comissionado" na gestão anterior.

"Prepostos da PMJ foram até o local e lá, após autorização do proprietário do imóvel, confirmaram a existência de diversos equipamentos, como instrumentais cirúrgicos, macas novas, colcjões, geladeira, TV, material de escritório e um cabo para aparellho de ultrassonografia avaliado em aproximadamente R$ 20 mil", disse a prefeitura nos stories do Instagram.

Ainda de acordo com a nota, todo o material foi levado para a Polícia Civil de Jacobina, junto com o "suposto autor, que pertencia aos quadros da gestão passada (2021-2024), para maiores esclarecimentos".

Se comprovado a participação do suspeito, ele poderá responder pelos crimes de peculato, apropriação indébita e furto.