Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APREENSÕES

Mais de duas toneladas de drogas são incineradas em Salvador

Material ilícito vem de ações integradas e investigações contínuas de combate ao tráfico

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 11:21 h | Atualizada em 13/11/2025 - 11:31
Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país
Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país -

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, 13, a incineração de, aproximadamente, 2,5 toneladas de drogas apreendidas em diversas operações policiais realizadas entre os anos de 2024 e 2025, em Salvador e Região Metropolitana.

Leia Também:

Fraude: quem é Alessandro Stefanutto, preso por desviar bilhões do INSS
Câmara aprova benefício para policiais e bombeiros aposentados
Prefeito tem 5 dias para apresentar cópia de licitação denunciada

As apreensões são resultado de ações integradas e investigações contínuas de combate ao tráfico de drogas em nível estadual e internacional, atingindo diretamente organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Operação Worms 2

Uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, se tornou alvo da Polícia Federal, durante a Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, deflagrada nesta quinta-feira, 13, em Salvador e Vitória da Conquista.

Segundo a PC, o grupo utilizava contas de terceiros (“laranjas”) para movimentar valores ilícitos oriundos de furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

De acordo com os relatórios de inteligência financeira, foram constatadas movimentações superiores a R$ 6,9 milhões, entre 2023 e 2024, com projeção de R$ 20,9 milhões no período de cinco anos. Há indícios de que parte desses recursos tenha origem no tráfico de drogas, reforçando a conexão com outras atividades ilícitas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Combate ao crime Incineração de Drogas Organizações criminosas polícia federal Salvador tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país
Play

Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia

Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país
Play

Água da chuva invade casas em Lauro de Freitas e desespera moradores

Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país
Play

Caos: chuva forte deixa Lauro de Freitas paralisada e carros submersos

x