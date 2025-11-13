Mais de duas toneladas de drogas são incineradas em Salvador

Operação atinge organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país - Foto: Divulgação

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, 13, a incineração de, aproximadamente, 2,5 toneladas de drogas apreendidas em diversas operações policiais realizadas entre os anos de 2024 e 2025, em Salvador e Região Metropolitana.

As apreensões são resultado de ações integradas e investigações contínuas de combate ao tráfico de drogas em nível estadual e internacional, atingindo diretamente organizações criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Operação Worms 2

Uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, se tornou alvo da Polícia Federal, durante a Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, deflagrada nesta quinta-feira, 13, em Salvador e Vitória da Conquista.

Segundo a PC, o grupo utilizava contas de terceiros (“laranjas”) para movimentar valores ilícitos oriundos de furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

De acordo com os relatórios de inteligência financeira, foram constatadas movimentações superiores a R$ 6,9 milhões, entre 2023 e 2024, com projeção de R$ 20,9 milhões no período de cinco anos. Há indícios de que parte desses recursos tenha origem no tráfico de drogas, reforçando a conexão com outras atividades ilícitas.