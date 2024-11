Marcelo Werner acompanha atuação do CICC no 2° turno em Camaçari

Cerca de 1.463 policiais e bombeiros atuam em Camaçari neste domigo - Foto: Divulgação / SPP-BA

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, acompanha neste domingo (27), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a Operação Eleições 2° turno de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Cerca de 1.463 policiais e bombeiros garantem o livre exercício da cidadania e combatem crimes eleitorais. No CICC, quarenta órgãos federais, estaduais e municipais, além de concessionárias de serviços trabalham de forma integrada.

Câmeras de monitoramento, algumas com Reconhecimento Facial, e drones são utilizados para combater crimes eleitorais e dispersar possíveis aglomerações.

"Estamos com força máxima na cidade de Camaçari. O objetivo é garantir a democracia e o livre exercício da cidadania", declarou Werner. Acrescentou também que informações sobre crimes eleitorais podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).