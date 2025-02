Marcelo Werner comenta prisão de esposa de traficante do CV

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O secretário de segurança pública, Marcelo Werner, comentou a prisão da esposa do traficante Anderson Souza de Jesus, o Buel, apontado como principal fornecedor de armas para integrantes da facção Comando Vermelho (CV) na Bahia, e revelou detalhes sobre as buscas da liderança criminosa.

"Uma operação da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro, que contou também com a força local, a Polícia Civil local, com a Polícia Federal da FICO, alcançou uma pessoa ligada a uma liderança que a gente tem, que está no Baralho do Crime e a gente vai continuar fazendo a busca. O que eu posso dizer, sem antecipar, sem prejudicar as investigações, é que a gente vem trabalhando para fazer a localização dessas lideranças e trabalhando para asfixiar as organizações criminosas, com sequestros de bens e valores", salientou.

Esposa de Buel, Darlene Andrade Pereira dos Santos, de 29 anos, foi presa na tarde de terça-feira, 21, em um hotel no Centro do Rio de Janeiro. Grávida de 8 meses e 3 semanas, ela responde por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

A prisão da companheira de um dos principais alvos da segurança pública baiana pode ajudar na localização do criminoso.