Martagão Gesteira terá sua trajetória contada em livro

Hospital Martagão Gesteira - Foto: Divulgação

A trajetória de um dos maiores hospitais exclusivamente pediátricos do Brasil ganhará forma em livro. A obra está sendo escrita pelo cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo, atual superintendente da Liga Álvaro Bahia — entidade responsável pela gestão do Martagão Gesteira.

Ao longo dos 60 anos de história do hospital, Melo acompanhou de perto 25 deles, o que confere à narrativa um olhar íntimo e pessoal. Narrado a partir de sua experiência, o livro entrelaça a trajetória institucional do Martagão com episódios marcantes da vida do autor, especialmente durante um dos períodos mais desafiadores enfrentados pela instituição.

A proposta é mostrar como o hospital superou obstáculos, consolidando-se como referência na pediatria baiana e como peça fundamental no enfrentamento dos gargalos da saúde pública no Estado. “É um livro que mostra como o Martagão tem enfrentado grandes desafios e, mesmo assim, continua se superando. Uma instituição essencial para o SUS na Bahia, um verdadeiro patrimônio dos baianos”, destaca o autor.

O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025.