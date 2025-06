Studio Palma na Bienal do Livro: Um Espaço de Celebração e Negócios

Estúdio baiano marca presença na Bienal do Livro no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Com uma agenda repleta de encontros, lançamentos e ações estratégicas, o Studio Palma, renomado especialista em representação literária e impulsionador de carreiras de autores no Brasil, marca presença na Bienal do Livro do Rio 2025, que acontece dos dias 13 a 22 de junho. Ao participar do principal evento literário do país, o estúdio demonstra não só a visibilidade alcançada por seus autores no cenário literário nacional, mas também seu engajamento em fortalecer a literatura e impulsionar o crescimento duradouro do setor editorial.



Para além da celebração das obras lançadas, a atuação do Studio Palma na Bienal se traduz em um espaço de escuta, troca e articulação com editoras, agentes, profissionais do livro e leitores. A participação ativa em painéis, rodadas de negócios e mesas de discussão reflete a missão do estúdio de ampliar vozes e consolidar redes de colaboração que impulsionem a literatura brasileira. “Bienal é sempre uma oportunidade única de encontro de pessoas que acreditam na força da literatura. Vamos expandir horizontes dos nossos agenciados. Levar a escrita de quem confiou em nós é de grande valor e representatividade”, declara a sócia-diretora do Studio Palma Ester Figueiredo.

A programação do Studio Palma na Bienal do Livro inclui rodas de conversa, sessões de autógrafos, lançamentos e muita interação que atravessa as páginas e ganha vida fora dos livros. Este ano, o Rio de Janeiro carrega o título de Cidade da Leitura, concedido pela UNESCO, enfatizando ainda mais o simbolismo do evento. “Participar da Bienal do Rio é uma forma de reafirmar nosso compromisso em dar voz aos nossos autores, expandir fronteiras e construir pontes através da literatura”, destaca Figueiredo, citando Nilton Milanez, Nubia Paiva, H.F. Pessoa, Valesca Lins, Priscilla Bacellar, Marcia Mendes, Patricia Nascimento e Léo Dicker como alguns dos autores que estarão no espaço do Studio Palma no Leia Mais.

No dia 14, Ester e Simone Figueiredo, irmãs e sócias diretoras da agência literária, participarão de conversas sobre negócios, com profissionais do mercado editorial, editoras e distribuidoras, ressaltando a importância de fomentar o crescimento na cena da literatura. “Queremos abrir caminhos para que mais iniciativas independentes tenham voz e visibilidade no mercado. É urgente pensar em modelos mais colaborativos o setor editorial”, defende Simone Figueiredo.

Estúdio baiano marca presença na Bienal do Livro no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Pioneiro na Bahia no segmento de agenciamento literário, o Studio Palma vem desenhando atuação que vai além da representação de autores. A agência oferta curadoria, consultoria editorial e assessoria para eventos literários e para escritores independentes, sempre com um olhar atento à singularidade de cada projeto. “Nosso compromisso é cuidar das histórias — desde a primeira linha escrita até o momento em que o livro encontra seu leitor. Planejamos, acompanhamos e construímos caminhos estratégicos para que cada obra alcance seu melhor destino”, explica Simone Figueiredo, lembrando que, no dia 15 de junho, a participação na Bienal do Rio 2025 será coroada com o lançamento do segundo volume da Antologia do Studio Palma que reúne textos - entre poemas, crônicas, contos e recontos - de 30 autores.

Sobre o Studio Palma

Criado em 2023, o Studio Palma é uma empresa de agenciamento literário que vem se consolidando no cenário e editorial no propósito de promover conhecimento em literatura, educação, cultura, arte e formação humana. Com catálogo plural, reúne escritores de diferentes nichos e vozes, contribuindo para o fortalecimento da produção literária independente e contemporânea. A experiência acadêmica e prática da curadora Ester Figueiredo vem sendo traduzida em serviços que vão, desde o agenciamento de autores, curadoria para lançamento de livros e consultorias personalizadas no campo da literatura e educação.