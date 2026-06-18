Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Mau tempo suspende travessias de Salvador para Mar Grande e Morro de SP

Medida foi adotada pela Capitania dos Portos da Bahia após o registro de condições adversas

Luan Julião
Por
Decisão busca preservar a segurança da navegação
Decisão busca preservar a segurança da navegação - Foto: Reprodução/TV Bahia

As condições adversas do mar levaram à interrupção de importantes rotas marítimas que partem de Salvador nesta quinta-feira, 18. A informação foi divulgada pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), órgão vinculado à Marinha do Brasil.

Segundo a CPBA, estão temporariamente suspensas as operações da linha entre Salvador e Mar Grande, que conecta o Terminal de Turismo Náutico da Bahia, na capital baiana, ao Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Também deixaram de operar as travessias com destino a Morro de São Paulo e Boipeba.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Marinha, a decisão foi tomada em razão das condições meteoceanográficas desfavoráveis registradas na região. A medida tem como principal objetivo preservar a segurança da navegação e proteger passageiros e tripulações.

Leia Também:

NOVA CONSELHEIRA

Camila Vasquez é nomeada para o cargo de conselheira do TCM-BA
Camila Vasquez é nomeada para o cargo de conselheira do TCM-BA imagem

SALVADOR

Frente fria em Salvador segue até o São João? Veja a previsão para os dias de festa
Frente fria em Salvador segue até o São João? Veja a previsão para os dias de festa imagem

BAHIA

Tragédia na BR-101: paciente morre em colisão entre ambulância e carro na Bahia
Tragédia na BR-101: paciente morre em colisão entre ambulância e carro na Bahia imagem

Além das suspensões, a Capitania informou que a bandeira de navegação permanece na cor amarela nesta quinta-feira, indicando a necessidade de cautela por parte de embarcações que trafegam pela Baía de Todos-os-Santos e ao longo do litoral baiano.

A Marinha do Brasil segue monitorando a situação e mantém disponível o telefone 185 para o atendimento de ocorrências e emergências em ambientes marítimos e fluviais durante 24 horas por dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Boipeba capitania dos portos Morro de SP Salvador

Relacionadas

Mais lidas