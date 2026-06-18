BAHIA
Mau tempo suspende travessias de Salvador para Mar Grande e Morro de SP
Medida foi adotada pela Capitania dos Portos da Bahia após o registro de condições adversas
As condições adversas do mar levaram à interrupção de importantes rotas marítimas que partem de Salvador nesta quinta-feira, 18. A informação foi divulgada pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), órgão vinculado à Marinha do Brasil.
Segundo a CPBA, estão temporariamente suspensas as operações da linha entre Salvador e Mar Grande, que conecta o Terminal de Turismo Náutico da Bahia, na capital baiana, ao Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Também deixaram de operar as travessias com destino a Morro de São Paulo e Boipeba.
De acordo com a Marinha, a decisão foi tomada em razão das condições meteoceanográficas desfavoráveis registradas na região. A medida tem como principal objetivo preservar a segurança da navegação e proteger passageiros e tripulações.
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Além das suspensões, a Capitania informou que a bandeira de navegação permanece na cor amarela nesta quinta-feira, indicando a necessidade de cautela por parte de embarcações que trafegam pela Baía de Todos-os-Santos e ao longo do litoral baiano.
A Marinha do Brasil segue monitorando a situação e mantém disponível o telefone 185 para o atendimento de ocorrências e emergências em ambientes marítimos e fluviais durante 24 horas por dia.