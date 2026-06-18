Camila Vasquez é nomeada e toma posse do cargo de conselheira do TCM

A procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, tomou o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) nesta quinta-feira, 18, mesmo dia em que foi nomeada para afunção pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) .

Na última terça-feira, 16, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou a indicação de Camila para o cargo. Dos 63 deputados que compõe a casa legislativa, apenas 54 parlamentares estiveram presentes, desse total, 46 votaram a favor da indicação da mulher do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PSB), ex-presidente do PP da Bahia.

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A votação no plenário aconteceu no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou a indicação por unanimidade.

Ela irá ocupar a vaga deixada pelo sogro, o ex-deputado federal Mário Negromonte, que se aposentou compulsoriamente da cadeira em julho do ano passado.

Atualmente com 40 anos, Camila pode ficar na Corte de Contas pelos próximos 35 anos, até completar 75, idade máxima permitida para ocupar uma cadeira no TCM -BA.

Emoção

Aapós assinar o termo de posse, Camila Vasquez lembrou os 14 anos de trabalho no Ministério Público de Contas junto ao TCM-BA, e se disse orgulhosa com o companheirismo, competência e rigor ético de todos os seus integrantes, com os quais compartilhou experiências e conhecimentos que a enriqueceram.

Ela acrescentou que, com esta bagagem intelectual e de trabalho, pretende contribuir para as melhores decisões do tribunal. Observou que, nos últimos anos, o TCM-BA se renova e promove mudanças para se tornar ainda mais eficiente e, com isso, acompanhar a sofisticação que ganha, a cada ano que passa, a administração pública.



Indicação de Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a indicação de Camila Vasquez na semana passada. O aval veio 10 meses após o governador receber uma lista tríplice do TCM-BA com os nomes possíveis para o cargo.

A composição também contava com o procurador Guilherme Costa Macêdo e a procuradora Aline Paim Monteiro do Rego.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.