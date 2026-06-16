Camila Vasquez Negromonte é nova conselheira do TCM-BA

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 16, a indicação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

Dos 63 deputados que compõe a casa legislativa, apenas 54 parlamentares estiverem presentes, desse total, 46 votaram a favor da indicação da mulher do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PSB), ex-presidente do PP da Bahia.

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Presente na sessão, Camila comentou: "Eu acredito que essa variedade de composição da Casa é importante para o Tribunal de Contas porque mostra as diferentes visões em relação a gestão pública. No meu caso, eu trago um aporte técnico mais da área jurídica, sou formada em Direito, tenho 14 anos no Ministério de Contas".

Representação feminina no Tribunal de Contas

Camila Vasquez é a segunda mulher a ocupar o cargo na Corte de Contas. Questionada sobre a importância do feito, ela chamou atenção para a necessidade de mais mulheres na função e diz esperar que a sua indicação possa abrir caminhos para novas indicações femininas.

Pensarmos que estamos em 2026 e a segunda mulher a ocupar o cargo de conselheira no TCM chega a ser estrarrecedora e nos traz uma responsabilidade no cargo que é historicamente ocupado por homens. A minha esperança é que eu não faça apenas o meu trabalho, mas que abra caminho para que outra mulher possa ocupar o cargo sem esse tipo de pressão, como se fosse uma coisa normal Camila Vasquez Negromonte - nova conselheira do TCM

Camila Vasquez Negromonte durante entrevista de imprensa - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O que acontece agora?

Com a aprovação, o nome de Camila segue para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para efetivar a nomeação ao cargo.

Pela manhã, a indicação foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa por unanimidade.

Sabatina na CCJ - Foto: Paulo Mocofaya | Agência ALBA

Ela irá ocupar a vaga deixada pelo sogro, o ex-deputado federal Mário Negromonte, que se aposentou compulsoriamente da cadeira em julho do ano passado.

Indicação de Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a indicação de Camila Vasquez na semana passada. O aval veio 10 meses após o governador receber uma lista tríplice do TCM-BA com os nomes possíveis para o cargo.

A composição também contava com o procurador Guilherme Costa Macêdo e a procuradora Aline Paim Monteiro do Rego.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.