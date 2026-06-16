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CCJ da Alba aprova nome de Camila Vasquez ao TCM-BA

Camila é esposa do deputado federal Mário Negromonte Júnior

Yuri Abreu
Por
Camila Vasquez durante sabatina na CCJ da Alba
Camila Vasquez durante sabatina na CCJ da Alba - Foto: Yuri Abreu | AG. A TARDE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), aprovou a indicação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A decisão foi tomada pelos parlamentares que compõem o colegiado, na manhã desta terça-feira, 15. Camila Vasquez é esposa do deputado federal Mário Negromonte Júnior (PSB-BA).

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O nome da procuradora, agora, passará pelo crivo do plenário da Casa. A expectativa é a de que a votação ocorra ainda hoje. Caso aprovada, ela irá ocupar a vaga deixada pelo sogro, o ex-deputado federal Mário Negromonte, que se aposentou compulsoriamente da cadeira em julho do ano passado.

Ao ser questionada pelo portal A TARDE, antes da sabatina, ela falou sobre quais devem ser os principais desafios na Corte caso venha a ter seu nome aprovado para o cargo de conselheira.

"Eu acredito que o processo de modernização do Tribunal de Contas, para o câmbio que está acontecendo de uma visão mais punitiva do tribunal, para uma atuação mais preventiva privilegiando a preservação do atendimento das necessidades públicas. Eu acho que esse é um grande desafio que requer", destacou Camila, que continuou.

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"Parece fácil, mas aqui é pessoal, aqui é novos modos de fiscalização, e então eu acho que esse é um grande desafio e eu pretendo compor o acordo para abordá-lo", analisou.

Camila ainda analisou o diálogo com os deputados estaduais para ter sucesso no pleito.

"Conversei com alguns deputados, a conversa foi boa, tentei entender as principais questões, os principais problemas e pontos que os deputados, a visão dos deputados em relação ao acordo de contas, então estou com uma expectativa boa, mas esperando o resultado. E a decisão soberana da Assembleia", disse.

O que Camila precisa no plenário da Alba?

Com a decisão da CCJ, a indicação de Camila será encaminhada para o plenário, onde ela precisa reunir pelo menos 32 votos.

Indicação de Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a indicação de Camila Vasquez na semana passada. O aval veio 10 meses após o governador receber uma lista tríplice do TCM-BA com os nomes possíveis para o cargo. A composição também contava com o procurador Guilherme Costa Macêdo e a procuradora Aline Paim Monteiro do Rego.

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