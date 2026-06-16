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Mário Negromonte Jr projeta aumento de federais do PSB baiano

Legenda, atualmente, conta com dois nomes em Brasília

Yuri Abreu
Por
Mário Negromonte Jr. fala sobre cenário eleitoral
Mário Negromonte Jr. fala sobre cenário eleitoral - Foto: Yuri Abreu | AG. A TARDE

O deputado federal Mário Negromonte Jr. afirmou nesta terça-feira, 16, que o PSB deve eleger ao menos três membros para a Câmara em Brasilia, nas eleições de outubro.

A fala do socialista foi dada à imprensa antes da sabatina da esposa dele, Camila Vasquez, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã de hoje.

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Atualmente, a legenda conta com dois quadros na Câmara: ele e Lídice da Mata. Negromonte lembrou que o partido possui bons quadros para a disputa, citando como exemplos ainda Elisângela e Vitor Bonfim, e vê que o crescimento do PSB será confirmado pelas urnas.

"O partido tem bons candidatos, a deputada federal, a deputada Elisângela, que também veio ao partido, tem o Vitor Bonfim, deputado estadual, e tem crescido muito também, e a própria Lídice, além da minha candidatura [...] Então a perspectiva é boa para a gente fazer três deputados federais", afirmou.

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"Então, [o PSB] é um partido que quer crescer, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, queremos fazer em torno de 20 a 30 deputados federais e também crescer as bancadas estaduais", acrescentou.

Lídice na suplência de Wagner

Outro tema abordado em declaração à imprensa foi com relação a possibilidade de a deputada federal Lídice da Mata se tornar suplente do senador Jaques Wagner (PT), posto que vem sendo disputado também pelo PSD, que tem dois postulantes: Quinho e Edivaldo Brito.

"Em relação a Lídice, o assunto tem sido tratado com a presidência do partido e a gente não ampliou isso dentro do partido, mas se foi feito o convite e ela aceitou, ainda está muito entre ela e, principalmente, o governo. Eu não posso falar sobre isso, mas ela é um grande nome, foi senadora, primeira prefeita de uma capital e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande", destacou o deputado, que continuou.

"A gente chegou a conversar sobre isso e eu disse a ela: 'a decisão que você tomar eu estarei ao seu lado'. Eu vim aqui para ser um soldado do partido e ajudar a fortalecer. E se for da vontade de Deus, também da indicação do senador, do governo, alinhado com a base aqui, e ela também, eu vou estar ao lado dela", disse Negromonte Jr.

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