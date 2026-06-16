Mário Negromonte Jr projeta aumento de federais do PSB baiano

O deputado federal Mário Negromonte Jr. afirmou nesta terça-feira, 16, que o PSB deve eleger ao menos três membros para a Câmara em Brasilia, nas eleições de outubro.

A fala do socialista foi dada à imprensa antes da sabatina da esposa dele, Camila Vasquez, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã de hoje.

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Atualmente, a legenda conta com dois quadros na Câmara: ele e Lídice da Mata. Negromonte lembrou que o partido possui bons quadros para a disputa, citando como exemplos ainda Elisângela e Vitor Bonfim, e vê que o crescimento do PSB será confirmado pelas urnas.

"O partido tem bons candidatos, a deputada federal, a deputada Elisângela, que também veio ao partido, tem o Vitor Bonfim, deputado estadual, e tem crescido muito também, e a própria Lídice, além da minha candidatura [...] Então a perspectiva é boa para a gente fazer três deputados federais", afirmou.

"Então, [o PSB] é um partido que quer crescer, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, queremos fazer em torno de 20 a 30 deputados federais e também crescer as bancadas estaduais", acrescentou.

Lídice na suplência de Wagner

Outro tema abordado em declaração à imprensa foi com relação a possibilidade de a deputada federal Lídice da Mata se tornar suplente do senador Jaques Wagner (PT), posto que vem sendo disputado também pelo PSD, que tem dois postulantes: Quinho e Edivaldo Brito.

"Em relação a Lídice, o assunto tem sido tratado com a presidência do partido e a gente não ampliou isso dentro do partido, mas se foi feito o convite e ela aceitou, ainda está muito entre ela e, principalmente, o governo. Eu não posso falar sobre isso, mas ela é um grande nome, foi senadora, primeira prefeita de uma capital e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande", destacou o deputado, que continuou.

"A gente chegou a conversar sobre isso e eu disse a ela: 'a decisão que você tomar eu estarei ao seu lado'. Eu vim aqui para ser um soldado do partido e ajudar a fortalecer. E se for da vontade de Deus, também da indicação do senador, do governo, alinhado com a base aqui, e ela também, eu vou estar ao lado dela", disse Negromonte Jr.