Mercosul e Japão devem negociar acordo comercial neste mês, diz Lula

O Mercosul e o Japão devem iniciar as negociações de um acordo comercial ainda em junho, segundo estimativa do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A afirmação aconteceu nesta terça-feira, 16, durante encontro do petista com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, à margem da cúpula do G7, na França.

Segundo Lula, a expectativa é que o anúncio formal ocorra no dia 30 de junho, em Assunção, no Paraguai, durante a próxima cúpula do bloco sul-americano.

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"Fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul. Nós estamos aguardando isso com muita intensidade. Espero que na próxima reunião do Mercosul, no dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias", disse o chefe do Executivo brasileiro.

Acordo comercial

Um possível acordo comercial entre Mercosul e Japão faz parte de uma estratégia do Governo Federal para ampliar a rede do bloco econômico, através das negociações com a União Europeia e avanço em projetos com o mesmo intuito com outros parceiros da Ásia.

Em contrapartida, o acordo também é visto de boa forma pelos japoneses que, em maio, deixaram explícita a intenção de negociação formal com o Mercosul o mais breve possível, pois o bloco é um dos principais que o Japão ainda não tem um negócio formalizado.

A situação se faz mais urgente em meio às restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos e limitações da China à exportação de minerais estratégicos.

Vale lembrar que eu dezembro, as partes formalizaram um Marco de Parceria Estratégica que ampliou a cooperação em áreas como:

Comércio;

investimentos;

transição energética;

segurança econômica.

Esta é a primeira reunião de Lula com Takaichi, que assumiu o cargo há oito meses. No evento, além do acordo, o presidente abordou temas da agenda econômica bilateral, como ampliação das exportações brasileiras de petróleo para o mercado japonês.