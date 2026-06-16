Em Barreiras, Pablo Barrozo lança pré-candidatura por protagonismo do Oeste

O cenário político do Oeste baiano ganhou um novo e importante movimento com vistas às próximas eleições legislativas. Em encontro realizado na noite desta segunda-feira, 15, com profissionais da imprensa em Barreiras, o ex-secretário de Agricultura da Bahia e atual secretário-geral do Avante no estado, Pablo Barrozo, apresentou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual.

O ato político foi respaldado pela presença estratégica dos vereadores Dicíola Baqueiro e Rider Castro, ambos do União Brasil, consolidando uma aliança interpartidária em torno do projeto regional.

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Durante o evento, Barrozo enfatizou que sua principal motivação é resgatar e fortalecer a representatividade política do Oeste na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O pré-candidato destacou sua ligação umbilical com o município de Barreiras e explicou o motivo de dar o pontapé inicial na caminhada ouvindo a imprensa local.

“O fato de ser barreirense e nunca ter me afastado das minhas origens fez com que eu iniciasse esta pré-campanha apresentando a vocês minhas propostas para a região e minha vontade de representar Barreiras e o Oeste baiano, unindo forças para defender os interesses da nossa população”, enfatizou.

Pablo defende duplicação da BR-242 e foco no agronegócio da região - Foto: Ascom Pablo Barrozo/Divulgação

Experiência de gestão e o tom da caminhada

Com a experiência de quem já exerceu o mandato de deputado estadual e comandou pastas como a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) e a Seagri no âmbito estadual, o político afirmou conhecer as engrenagens do poder para transformar necessidades em resultados práticos, pontuando que a liderança regional exige maturidade e firmeza.

“Conheço as engrenagens da política e sei que representatividade não se faz com barulho, mas com coragem para cobrar o Estado e a União, independentemente de alinhamento partidário”, afirmou Barrozo.

Entre as prioridades elencadas para o desenvolvimento regional, o pré-candidato colocou a infraestrutura e o agronegócio no centro do debate. Pablo Barrozo defendeu o acompanhamento rigoroso das obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Barreiras, a conclusão de duas pontes no município e a duplicação da BR-242, no trecho até Luís Eduardo Magalhães, considerada vital para o escoamento da produção e segurança viária.

Foco no Distrito Industrial e força do agro

Ele também pautou o fortalecimento do Distrito Industrial de Barreiras por meio da desburocratização e atração de novas empresas.

“Um distrito industrial forte, moderno e competitivo, aliado a políticas de incentivo dos governos municipal e estadual, faz toda a diferença para atrair empresas, gerar investimentos e criar oportunidades para a população”, destacou.

Na vertente da agropecuária, principal motor econômico do Oeste da Bahia, Barrozo propôs o incentivo à industrialização da cadeia leiteira, novos investimentos em infraestrutura energética e a criação do Parque de Exposições Multiuso de Barreiras para fomentar o turismo de negócios e resgatar as feiras tradicionais.

No campo social, o pré-candidato cobrou celeridade na conclusão do Hospital Municipal e declarou apoio à implantação do Hospital do Câncer do Oeste da Bahia, encerrando o encontro com um chamado à união de forças da sociedade civil e lideranças políticas.

“O Oeste da Bahia tem um enorme potencial econômico. Nosso desafio é transformar essa força em mais oportunidades, geração de empregos, serviços públicos de qualidade e melhor qualidade de vida para a população”, concluiu.