POLÍTICA
Michelle Bolsonaro exige condição para atuar na campanha de Flávio
Entenda o que foi imposto para que ex-primeira-dama manifestasse apoio
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estabeleceu uma condição para contribuir ativamente com a campanha eleitoral do enteado, senador Flávio Bolsonaro (RJ), que concorre à Presidência. A informação foi revelada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.
Para apoiar o nome presidencial, a ex-primeira-dama condicionou um gesto público de pedido de desculpas dos filhos dos ex-presidente, de acordo com a coluna de Bela Megale, do O Globo,.
Isso porque a relação entre ambos é marcada por divergências políticas. O atrito ganhou destaque após o senador classificá-la como "autoritária", depois de Michelle Bolsonaro criticar a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará.
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Ainda segundo a coluna, aliados afirmam que a ex-primeira-dama só iniciará atuação na campanha após crise dos filhos de Bolsonaro ser contornada.
Até o momento, Flávio e Eduardo não deram sinais de que pretendem fazer um pedido público de desculpas, condição exigida por Michelle.