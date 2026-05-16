Ciro confunde gesto de apoiador com símbolo do CV: “Quer ser preso?”

Siga o A TARDE no Google

Ciro Gomes aponta para apoiador durante ato de pré-campanha. - Foto: Reprodução

Durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Ceará, neste sábado, 16,Ciro Gomes (PSDB) fez uma confusão que gerou tensão. Em um dado momento, o ex-ministro confundiu o gesto de um apoiador com uma suposta referência ao Comando Vermelho (CV).

Ele interrompeu a fala ao notar um gesto vindo da plateia e repreendeu a pessoa. “Meu irmão, você está querendo ser preso? Vai começar aqui. O cara está fazendo o símbolo do Comando Vermelho ali. Prende ele”, disse.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a reação, o público informou que o gesto era apenas um sinal de “vitória”. Ciro então corrigiu a interpretação. “Ah, está bom”, disse. “Desculpa aí, meu irmão. É porque eu sou vigilante.”

O episódio ocorreu depois de o ex-ministro dedicar parte do discurso ao combate às facções criminosas.

Escolha pelo Ceará

Após quatro tentativas de chegar à Presidência da República, Ciro Gomes decidiu que não vai colocar seu nome na disputa nacional em 2026.

A mudança de postura ocorre após o resultado das eleições de 2022, onde Ciro amargou o quarto lugar. Desde então, o político tem adotado um tom mais regionalista, intensificando as críticas à atual gestão estadual de Elmano de Freitas (PT) e ao seu antigo aliado, o ministro Camilo Santana.

Levantamentos internos e de institutos independentes mostram que Ciro Gomes mantém um recall altíssimo no Ceará. Ele aparece como favorito em cenários de primeiro turno para o Palácio da Abolição, superando nomes da base governista.