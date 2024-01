Médica morre carbonizada após carro colidir com outro na BA-120 | A TARDE

Uma médica morreu carbonizada após o carro em que estava colidir com outro veículo, no trecho BA-120, entre as cidades de Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe, próximo à Chapada.

Segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que foi até o local do acidente, a vítima foi identificada como Pothira Carneiro Cerqueira Souza. O motorista do outro veículo teve apenas ferimentos leves.

Equipe de resgatistas contendo o fogo após o acidente na BA-120 | Foto: Divulgação | Brigada Anjos Jacuipenses

Ainda de acordo com as informações, quando a equipe de brigadistas chegou ao local, o veículo já estava em chamas e a vítima sem vida. O fogo foi contido, mas o carro já estava destruído.

O acidente aconteceu nesta terça-feira, 16, às 11h40. O corpo da médica foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Serrinha.