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Médico morre e irmão fica gravemente ferido após batida entre carro e caminhão

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Médico morre e irmão fica gravemente ferido após batida entre carro e caminhão
Foto: Redes sociais

Um médico de 33 anos morreu e o irmão dele ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira, 19, na BR-420, trecho localizado entre os municípios de Santa Inês e Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá.

A vítima fatal foi identificada como o psiquiatra Angelo Bomfim Chaves, que atuava profissionalmente na cidade de Mutuípe. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 8h40, na altura do km 297 da rodovia.

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Com a força do impacto, Angelo morreu ainda no local do acidente. Já o irmão dele sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do sobrevivente.

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O acidente

De acordo com a PRF, os dois viajavam de Jequié com destino a Mutuípe quando houve a batida frontal. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

Por conta da ocorrência, o trânsito na BR-420 precisou ser interrompido durante várias horas. A pista foi totalmente fechada logo após o acidente para o atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos periciais.

Por volta das 11h, o fluxo passou a funcionar parcialmente, mas uma nova interdição completa foi necessária ao meio-dia. A circulação de veículos só foi normalizada às 13h55.

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Tags

acidente Bahia br-420 médico morto

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