Medo: ataque de piranhas deixa dez feridos em rio no interior da Bahia

Caso segue sendo acompanhado pelas autoridades municipais - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um trecho do Rio Paraguaçu, no distrito de João Amaro, em Iaçu, no centro-norte da Bahia, foi palco de um episódio incomum no último domingo, 25. Pelo menos dez pessoas ficaram feridas após serem atacadas por piranhas enquanto tomavam banho no local.

As vítimas apresentaram mordidas, principalmente nos pés, conforme mostram imagens que circularam nas redes sociais ao longo do dia. Após o ocorrido, os banhistas foram orientados a buscar atendimento médico em unidades de saúde da região.

De acordo com a Prefeitura de Iaçu, o distrito de João Amaro é um dos pontos mais procurados por moradores e visitantes, sobretudo durante o período de férias. Em fins de semana mais movimentados, o número de frequentadores pode chegar a cerca de duas mil pessoas.

Diante do ataque, a gestão municipal informou que o trecho do rio deverá ser interditado para banho. Um estudo técnico foi solicitado para identificar as possíveis causas do comportamento dos peixes, e placas de advertência serão instaladas para alertar a população sobre os riscos.

Ainda segundo a prefeitura, a presença de piranhas no local é recente e tem causado apreensão entre os moradores. Um quiosque que funciona nas proximidades também emitiu um aviso ao público sobre o ocorrido e decidiu adotar medidas preventivas. Entre elas, a suspensão temporária do uso de sombreiros, com o objetivo de desestimular a permanência de banhistas até que a situação esteja sob controle.