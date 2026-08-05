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Meetup Summit 2026 leva debates sobre inovação e IA a cidades da Bahia

Programação gratuita reúne startups, empresas e instituições até setembro

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem Meetup Summit 2026 leva debates sobre inovação e IA a cidades da Bahia
Foto: Divulgação

O ecossistema de inovação baiano recebe uma nova rodada de encontros gratuitos ao longo de agosto e setembro com o Meetup Summit 2026. A iniciativa reúne empreendedores, startups, empresas, pesquisadores, gestores públicos e instituições de ensino em diferentes regiões do estado.

As inscrições são gratuitas e realizadas pela plataforma Sympla. Ao todo, o calendário contempla 37 encontros distribuídos entre julho e setembro.

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A proposta é fortalecer os ecossistemas locais de inovação, estimular parcerias e aproximar diferentes atores capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e social dos territórios.

A iniciativa é realizada pelo Sebrae e o Estado da Bahia, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Inteligência artificial e economia criativa

Cada edição contará com oficinas práticas, palestras, apresentações em formato de pitch, rodada de conexões e momentos de networking entre participantes.

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A programação foi estruturada para discutir temas ligados à inovação e ao empreendedorismo, incluindo inteligência artificial, economia criativa, desenvolvimento territorial, inovação na gestão pública, diversidade nas empresas e transformação de pesquisas em negócios.

Segundo os organizadores, o objetivo é transformar os encontros em espaços para troca de experiências, geração de oportunidades e fortalecimento das redes de inovação em diferentes municípios baianos.

Programação percorre diversas regiões da Bahia

Entre os destaques de agosto estão os debates sobre "A corrida global pela liderança da IA", previstos para cidades como Jacobina, Alagoinhas, Entre Rios, Serrinha, Euclides da Cunha e Feira de Santana.

Outros encontros abordarão temas como "O Papel da Terra na Nova Economia Global", "Do laboratório para a prateleira", "Do território para o mundo: como a economia local pode criar soluções inovadoras" e "Diversidade como diferencial de valor nas empresas", passando por municípios como Paulo Afonso, Barreiras, Ilhéus, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Juazeiro e Porto Seguro.

Encontros já passaram por sete municípios

Antes da programação de agosto, o Meetup Summit 2026 já realizou atividades em Valença, Santo Antônio de Jesus, Gandu, Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas e Castro Alves.

A expectativa é ampliar a integração entre empresas, universidades, poder público e empreendedores, incentivando a criação de soluções inovadoras adaptadas às demandas de cada região da Bahia.

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Tags

inovação Inteligência Artificial sebrae

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