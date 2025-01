Menino de 8 anos morre após tocar em poste e sofrer choque na Bahia

Caso ocorreu na quarta-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um menino de 8 anos, identificado como Rafael Matos Odwyer Lima Alecrim, morreu após sofrer choque elétrico enquanto brincava em uma praça na cidade de Barra do Mendes, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu na quarta-feira, 15, na Praça Barão do Rio Branco, no centro do município.

De acordo com testemunhas, o menino encostou em um poste de ferro de iluminação e sofreu um choque elétrico. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal Doutor Manoel Novaes. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Irecê, onde não resistiu.

Nas redes sociais, a prefeitura do município informou lamentou a morte de Rafael."Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos, enviando nossas mais sinceras condolências. Rafael deixa uma marca indelével em nossa comunidade, e sua partida deixa um vazio que será sentido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", escreveu.

"Nos últimos dias, temos observado que alguns postes estão apresentando risco de choque elétrico. A chegada das chuvas evidenciou problemas que já existiam e que foram herdados nesta transição de governo. É evidente que a parte elétrica do município não recebeu a manutenção adequada há muito tempo, resultando em situações preocupantes como “gatos” de energia, caixas de energia abertas e fios desencapados", afirmou.

Em nota enviada ao G1, a Neoenergia Coelba também lamentou a morte, mas disse que a situação não teve relação com a rede elétrica de responsabilidade da distribuidora.Conforme a concessionária, profissionais da empresa foram encaminhados ao local e verificaram que o poste pertence ao sistema de iluminação pública, de responsabilidade da administração municipal.