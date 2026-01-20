Menu
MISTÉRIO

Militar da Aeronáutica desaparece após sair de casa sozinho na Bahia

Segundo familiares, Wellington não é visto desde a tarde de domingo, 18

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/01/2026 - 22:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Militar da Aeronáutica desaparece após sair de casa sozinho na Bahia
-

Um militar da Aeronáutica, identificado como Wellington Monteiro Deponti, de 29 anos, está desaparecido há dois dias após sair da casa onde morava, no centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi registrado na 1ª Delegacia Territorial do município e está sendo investigado. Em nota divulgada nesta terça-feira, 20, a corporação informou que segue realizando diligências para localizar o militar.

Sumiço

Segundo familiares, Wellington não é visto desde a tarde de domingo, 18, quando foi observado por vizinhos saindo sozinho de casa. Ainda conforme relatos, ele parou de atender o telefone.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, registraram Wellington ainda na noite de domingo, por volta das 23h. Nas imagens, ele aparece vestindo camisa preta e deixando o local sozinho.

A Polícia Civil informou ainda que o militar não possui histórico de envolvimento em atividades ilícitas e que esta foi a primeira vez que ele faltou ao trabalho na Aeronáutica.

O caso segue sob investigação, e informações que possam ajudar a localizar Wellington Monteiro Deponti podem ser repassadas à Polícia Civil.

