Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMBOSCADA FATAL

Silvestre Stallone é executado a tiros em cidade turística da Bahia

Homem foi morto momentos depois de receber ligação misteriosa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/01/2026 - 21:54 h
Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa
Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa -

Um homem identificado como Silvestre Stallone da Silva, de 34 anos, foi executado a tiros em frente à própria casa, no bairro Porto Alegre II, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na noite do sábado, 17.

De acordo com informações, Silvestre chegava em casa, quando foi emboscado por dois homens encapuzados, que foram ao local em um veículo cinza, de dados não anotados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relatos apontam ainda que o rapaz, que pertenceria a uma comunidade cigana, tentou fugir, mas foi perseguido e morto. Ele ainda foi levado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

As investigações indicam ainda que, momentos antes de ser morto, o rapaz havia participado de uma partida de futebol, em um campo no distrito de Arraial d’Ajuda. Ele teria deixado o local, logo após receber uma ligação. A polícia apura se ele foi atraído para uma emboscada.

Leia Também:

Dois homens da mesma família são raptados na Bahia; um está morto
Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas
Jovem de 18 anos é morto a tiros ao ter casa invadida na Bahia

O caso é apurado como homicídio qualificado. A Polícia Civil tenta identificar e prender os autores e esclarecer a motivação para o crime. Até a noite desta terça-feira, 20, ninguém havia sido preso. As informações são do Giro de Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arraial D´Ajuda emboscada HOMICÍDIO Polícia Civil porto seguro Silvestre Stallone

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

x