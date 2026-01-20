Silvestre Stallone é executado a tiros em cidade turística da Bahia

Silvestre Stallone foi morto, quando chegava em casa - Foto: Reprodução Giro de Notícias

Um homem identificado como Silvestre Stallone da Silva, de 34 anos, foi executado a tiros em frente à própria casa, no bairro Porto Alegre II, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na noite do sábado, 17.

De acordo com informações, Silvestre chegava em casa, quando foi emboscado por dois homens encapuzados, que foram ao local em um veículo cinza, de dados não anotados.

Relatos apontam ainda que o rapaz, que pertenceria a uma comunidade cigana, tentou fugir, mas foi perseguido e morto. Ele ainda foi levado ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

As investigações indicam ainda que, momentos antes de ser morto, o rapaz havia participado de uma partida de futebol, em um campo no distrito de Arraial d’Ajuda. Ele teria deixado o local, logo após receber uma ligação. A polícia apura se ele foi atraído para uma emboscada.

O caso é apurado como homicídio qualificado. A Polícia Civil tenta identificar e prender os autores e esclarecer a motivação para o crime. Até a noite desta terça-feira, 20, ninguém havia sido preso. As informações são do Giro de Notícias.