POLÍCIA
MISTÉRIO

Dois homens da mesma família são raptados na Bahia; um está morto

A outra vítima segue desaparecida; polícia apura ligação entre os crimes

Por Andrêzza Moura

20/01/2026 - 21:02 h
Whelliton (esq.) foi encontrado morto nesta segunda-feira, 20; Jefferson está desaparecido
Whelliton (esq.) foi encontrado morto nesta segunda-feira, 20; Jefferson está desaparecido

Um homem, de 27 anos, foi raptado dentro de casa, na manhã desta segunda-feira, 19, em Itabela, no extremo sul da Bahia, e encontrado morto horas depois em uma área de mata, nas proximidades de Porto Seguro.

A vítima, identificada como Whelliton Carlos de Jesus, foi surpreendida pelos criminosos, por volta das 5h20, dentro de sua residência, no bairro Ouro Verde. Além dele, a esposa e as duas filhas do casal estavam no imóvel.

O corpo dele foi localizado três horas depois do rapto, na estrada do Queimado, próximo à fazenda Ouro Preto. Informações revelaram que Whelliton era cunhado de um homem identificado como Jefferson Pereira da Silva. Ele também foi raptado, no final da tarde do domingo, 18, em uma propriedade rural no distrito de Monte Pascoal e permanece desaparecido.

A Polícia Civil investiga uma possível ligação entre os casos e trabalha com a hipótese de os crimes terem sido praticados pelo mesmo grupo. As autoridades apuram as circunstâncias do rapto e do homicídio. Até a noite desta terça-feira, 20, nenhum suspeito havia sido identificado e/ ou preso. As informações são do Giro de Notícias.

HOMICÍDIO Itabela Polícia Civil porto seguro Sequestro Whelliton Carlos

