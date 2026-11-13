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EXPLORAÇÃO

Mina na Bahia mantinha 45 garimpeiros em situação análoga a escravidão

Trabalhadores enfrentavam risco de soterramento e não recebiam salário

Brenda Roberta
Por
Embora fossem chamados de parceiros, os garimpeiros dependiam da autorização do explorador para exercer a atividade
Embora fossem chamados de parceiros, os garimpeiros dependiam da autorização do explorador para exercer a atividade - Foto: MPT/Reprodução

Quarenta e cinco trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em uma mina irregular de extração de quartzo no Garimpo do Quati, na zona rural de Seabra, na Chapada Diamantina. Eles trabalhavam sem registro em carteira, não recebiam remuneração e enfrentavam riscos de acidentes graves durante a retirada das pedras, em um local sem estrutura básica de higiene e segurança.

A situação encontrada pelos fiscais incluía buracos de até 40 metros de profundidade, nos quais os garimpeiros entravam com o auxílio de cordas para extrair o mineral. Os poços não tinham proteção nas bordas nem estruturas de escoramento, o que deixava os trabalhadores expostos a quedas e soterramentos. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) Daniela Bastos Moutinho e Silva, as condições eram extremamente precárias.

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“As condições de saúde e segurança encontradas eram as piores possíveis, sem higiene e principalmente com altíssimo risco de acidentes graves”, relatou a procuradora, que participou da operação conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Polícia Federal (PF).

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Além do perigo durante a extração, os trabalhadores não tinham acesso a água potável, banheiro ou espaço adequado para preparar e consumir refeições. A atividade também era realizada sem equipamentos de proteção, apesar da exposição constante à poeira liberada pela quebra e perfuração das rochas.

Garimpeiros trabalhavam sem receber pela extração

A remuneração dependia da venda das pedras retiradas da mina. Os trabalhadores receberiam uma porcentagem do valor comercializado, mas, desde que a exploração foi retomada, nenhuma venda havia sido realizada. Com isso, os garimpeiros permaneciam sem receber pelo trabalho.

A situação era agravada pelo fato de que eles próprios arcavam com os custos da atividade, incluindo ferramentas, cordas, gerador e óleo diesel. Contratos firmados com parte dos trabalhadores previam ainda a retenção de 40% do valor obtido com a venda das pedras antes da divisão dos ganhos. Metade dessa parcela ficaria com o explorador e a outra metade com os proprietários da terra.

Enquanto os trabalhadores aguardavam pagamento, cerca de 4,5 toneladas de quartzo permaneciam armazenadas em um depósito do empregador, à espera de compradores.

Embora fossem chamados de parceiros, os garimpeiros dependiam da autorização do explorador para exercer a atividade. Segundo o MPT, o responsável mantinha um encarregado assalariado, câmeras de vigilância e uma cancela no único acesso à área. Também havia pessoas encarregadas de acompanhar as vendas e recolher a parte destinada ao explorador.

Exposição à poeira de quartzo oferecia risco de doença grave

Outro problema identificado durante a fiscalização foi a exposição dos trabalhadores à sílica cristalina, substância presente nas rochas de quartzo. Ao quebrar e perfurar o material sem ventilação adequada ou máscaras de proteção respiratória, os garimpeiros inalavam continuamente partículas finas de poeira.

Imagem ilustrtiva do trabalho com sílica cristalina
Imagem ilustrtiva do trabalho com sílica cristalina - Foto: Reprodução

A exposição pode provocar silicose, doença pulmonar grave, incurável e potencialmente fatal. O risco também alcançava as famílias dos trabalhadores, já que a poeira acumulada durante o serviço poderia ser levada para dentro de casa.

Entre as pessoas resgatadas estava uma mulher que amamentava uma criança de um ano e três meses.

MPT avalia ação após empregador recusar acordo

A fiscalização no Garimpo do Quati ocorreu entre os dias 3 e 12 de novembro. Durante esse período, a operação conjunta passou por seis locais de trabalho na região: três garimpos, duas pedreiras e uma obra civil. A situação análoga à escravidão foi caracterizada somente na área de extração de quartzo. Nos demais pontos, foram identificadas irregularidades trabalhistas que serão investigadas separadamente pelo MPT.

De acordo com a procuradora Daniela Bastos, a equipe reuniu provas da exploração dos trabalhadores, incluindo contratos e mensagens trocadas em grupos. As tentativas de negociação com a pessoa que possui licença de prospecção mineral na área, no entanto, não resultaram em acordo.

Diante da recusa em firmar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), o MPT instaurou um inquérito e avalia a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública. A medida poderá buscar a regularização da atividade, o pagamento das verbas rescisórias e indenizações individuais aos trabalhadores, além de uma reparação coletiva à sociedade.

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