Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PEDÁGIO PARA TRABALHAR

MPT vê escravidão digital no "Passe da Uber" e pede R$ 321 milhões

Modelo altera cobrança tradicional da plataforma em vez de descontar percentual por corrida

Rodrigo Tardio
Por
Lançada em maio, a modalidade já opera em 29 municípios e tem previsão de expansão nacional
Lançada em maio, a modalidade já opera em 29 municípios e tem previsão de expansão nacional - Foto: Divulgação | Uber

​O Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com uma ação civil pública contra a Uber do Brasil para exigir a suspensão imediata do recurso "Passe para Motoristas".

O modelo altera a cobrança tradicional da plataforma: em vez de descontar um percentual por corrida, a empresa passa a cobrar um valor fixo antecipado pelo uso do aplicativo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Indenização

​O processo, que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Salvador, pede uma indenização de R$ 321 milhões por danos morais coletivos, além do ressarcimento integral das quantias pagas pelos condutores — valores que podem superar R$ 1 mil mensais por trabalhador.

Lançada em maio, a modalidade já opera em 29 municípios e tem previsão de expansão nacional.

​Servidão por dívida

​O Passe funciona por tempo determinado (validade de 24 ou 72 horas) ou por teto de ganhos, no qual a taxa de serviço convencional deixa de incidir até que o motorista atinja um limite financeiro.

Para o MPT, a dinâmica transfere indevidamente o risco do negócio ao parceiro, que assume sozinho o prejuízo caso não recupere o investimento prévio.

Leia Também:

COABITAÇÃO

Sede dividida do Conselho Tutelar põe sigilo de crianças em risco
Sede dividida do Conselho Tutelar põe sigilo de crianças em risco imagem

NOTIFICAÇÃO

TSE dá prazo para defesa de Pablo Marçal em pedido de impugnação
TSE dá prazo para defesa de Pablo Marçal em pedido de impugnação imagem

PONTOS DE ÔNIBUS

Empresa contratada por R$ 2,5 milhões não iniciou obras prometidas em Jequié
Empresa contratada por R$ 2,5 milhões não iniciou obras prometidas em Jequié imagem

​O procurador Luiz Antonio Nascimento Fernandes sustenta que a prática cria uma estrutura de endividamento permanente ao reter rendimentos futuros quando o saldo é insuficiente, o que pode caracterizar trabalho análogo à escravidão por servidão por dívida.

A entidade pontua também que o contrato unilateral permite alterações de regras sem restituição e gera uma "fidelização disfarçada", ferindo a livre concorrência ao isolar o profissional em uma única plataforma.

​Outro lado

​Em nota, a Uber rebateu as acusações e afirmou que apresentará seus esclarecimentos à Justiça.

A companhia declarou que o órgão ministerial se baseia em premissas equivocadas e visões ideológicas.

De acordo com a empresa, o Passe consiste em uma alternativa comercial em fase de testes para oferecer maior previsibilidade de custos operacionais aos parceiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ação civil pública indenização por danos morais ministério público do trabalho Passe para Motoristas servidão por dívida Uber do Brasil

Relacionadas

Mais lidas