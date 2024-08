Ministério da Justiça doa 87 viaturas ao governo da Bahia

Entrega foi celebrada pelo governador Jerônimo - Foto: Eduardo Aiache | GOVBA

A Bahia receberá 60 viaturas doadas pelo governo federal nesta terça-feira, 23, sendo 40 semi-blindadas. A doação surge após a reunião entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em Brasília.

O encontro, que foi anunciado pelo chefe do Executivo na segunda, 22, tratou sobre temas que envolvem a Força de Cooperação Penitenciária (Focopen), o programa 'Bahia Pela Paz' e o fortalecimento das delegacias da Polícia Federal na Bahia.

"A equipe do governo apresentou o programa de segurança pública do estado, com destaque para o 'Bahia Pela Paz'. Também saímos com compromissos firmados e com a certeza de que a discussão sobre este tema continuará", destacou Jerônimo.

A reunião contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner,que celebrou as novas entregas considerando como "política de enfrentamento da violência". Além dos 60 doados, a Bahia também recebeu outras 27 viaturas, que serão destinadas ao sistema penitenciário. Ao todo, o Estado recepcionará 87 veículos.

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, José Castro, também enfatizou os benefícios da entrega dos veículos: "O sistema penitenciário baiano veio com propostas e está saindo com muitos avanços para a Bahia, além das 27 viaturas que irão para as unidades de gestão plena do estado".

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, comentou sobre a importância da parceria com o Governo Federal. "Apresentamos o 'Bahia Pela Paz', que é um plano de prevenção à violência, com o desafio de desenvolver a cidadania, e tendo a possibilidade de contar com o Ministério da Justiça nessa empreitada a favor da vida dos baianos”.