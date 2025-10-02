Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Morador de Feira de Santana acerta Lotofácil e garante R$ 1,5 milhão

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira, 2

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 7:30 h
Nenhum outro bilhete teve 15 acertos
Nenhum outro bilhete teve 15 acertos -

Um apostador de Feira de Santana foi o único a acertar todas as dezenas da Lotofácil sorteada na noite de quarta-feira, 1º, e levou o prêmio de R$ 1.538.481,73. A aposta vencedora foi registrada na Loteria Marvan, situada na Avenida João Durval Carneiro.

Os números sorteados foram: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nenhum outro bilhete teve 15 acertos. Já 311 apostas acertaram 14 dezenas e receberão R$ 1.481,78 cada.

Leia Também:

Pioneirismo: sítios impulsionam turismo com produção inovadora de frutas vermelhas
Camaçari lança cursos profissionalizantes para estudantes da EJA
Simões Filho: perícia com luminol marca buscas por desaparecidas

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira, 2, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Para concorrer, é preciso marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana loteria lotofácil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nenhum outro bilhete teve 15 acertos
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Nenhum outro bilhete teve 15 acertos
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Nenhum outro bilhete teve 15 acertos
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

Nenhum outro bilhete teve 15 acertos
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

x