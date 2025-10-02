BAHIA
Morador de Feira de Santana acerta Lotofácil e garante R$ 1,5 milhão
O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira, 2
Por Redação
Um apostador de Feira de Santana foi o único a acertar todas as dezenas da Lotofácil sorteada na noite de quarta-feira, 1º, e levou o prêmio de R$ 1.538.481,73. A aposta vencedora foi registrada na Loteria Marvan, situada na Avenida João Durval Carneiro.
Os números sorteados foram: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.
Nenhum outro bilhete teve 15 acertos. Já 311 apostas acertaram 14 dezenas e receberão R$ 1.481,78 cada.
O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira, 2, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Para concorrer, é preciso marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
