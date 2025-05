Moradores de Ipitanga estão sem luz desde a primeira hora do domingo

Moradores de Ipitanga, em Lauro de Freitas, estão usando velas para iluminar as casas - Foto: Acervo pessoal

A forte chuva dos últimos dias em Salvador e Região Metropolitana causou vários transtornos e deixou muitas residências sem energia elétrica. Em Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, moradores da Rua dos Veranistas estão desde as 0h30 deste domingo, 4, às escuras.

Um dos afetados é o engenheiro Marcos Carvalho, que há meses vem solicitando a poda de uma árvore cujos galhos estão encostando na rede elétrica. Segundo ele, desde terça-feira, com o início das chuvas, as quedas de energia vêm se sucedendo diariamente mas, dessa vez, o retorno está demorando mais que o habitual.

Árvores sem poda estão em contato com fios de alta tensão | Foto: Acervo pessoal

Correndo risco de perder alimentos armazenados na geladeira, Marcos se queixa do calor e das muriçocas. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Neoenergia Coelba para saber uma previsão de retorno da energia, mas não houve retorno até o fechamento da reportagem.

No 0800 071 0800, a empresa informa que está com todas as equipes trabalhando para atender o grande número de demndas motivadas pela chuva.