Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre Antônio Carlos de Carvalho, presidente do As Kuviteiras

Toinho estava à frente do bloco de travestidos, um dos mais tradicionais do Carnaval

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/02/2026 - 8:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15
Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15 -

Morreu em Salvador, aos 66 anos, Antônio Carlos M. de Carvalho, conhecido como Toinho das Kuviteiras. Liderança expressiva do Carnaval baiano,

Toinho estava à frente do 'As Kuviteiras', um dos blocos de travestidos mais tradicionais da folia momesca, sendo peça fundamental na preservação da irreverência e da cultura popular na capital.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

A diretoria do bloco e amigos lamentaram a perda irreparável. O corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, na sala 6 do Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15.

A cerimônia está prevista para as 16h15, no mesmo local. Toinho deixa um legado de dedicação à alegria e ao associativismo carnavalesco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

blocos de carnaval Carnaval baiano cultura popular Legado Cultural Liderança Comunitária Toinho das Kuviteiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x