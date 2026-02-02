LUTO
Morre Antônio Carlos de Carvalho, presidente do As Kuviteiras
Toinho estava à frente do bloco de travestidos, um dos mais tradicionais do Carnaval
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
Morreu em Salvador, aos 66 anos, Antônio Carlos M. de Carvalho, conhecido como Toinho das Kuviteiras. Liderança expressiva do Carnaval baiano,
Toinho estava à frente do 'As Kuviteiras', um dos blocos de travestidos mais tradicionais da folia momesca, sendo peça fundamental na preservação da irreverência e da cultura popular na capital.
Leia Também:
A diretoria do bloco e amigos lamentaram a perda irreparável. O corpo vai ser velado nesta segunda-feira, 2, na sala 6 do Cemitério Bosque da Paz, a partir das 14h15.
A cerimônia está prevista para as 16h15, no mesmo local. Toinho deixa um legado de dedicação à alegria e ao associativismo carnavalesco.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes