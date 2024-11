Morre, aos 85 anos, João Fonseca, empreendedor pioneiro em Guarajuba

Informação foi confirmada pela família ao Portal A TARDE - Foto: Divulgação

Morreu nesta sábado, 26, o engenheiro agrônomo sergipano João Fonseca, aos 85 anos de idade. O empresário veio à óbito na própria casa, em Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, segundo informações confirmadas pela família ao Portal A TARDE. A causa da morte não foi revelada.

Além de ganhar destaque na engenharia, João Fonseca era conhecido por seu pioneirismo em Guarajuba, chegando a receber o selo Bandeira Azul. Há pouco mais de dois anos, o empresário lançou seu livro "João Fonseca e Guarajuba, histórias que se misturam", onde relata toda sua história e o momento em que se tornou referência em Guarajuba.

João foi responsável por adquirir um loteamento que se tornaria o primeiro bairro planejado do Litoral Norte da Bahia e que hoje conta com cerca de quatro mil imóveis, entre casas e apartamentos e é umas das praias mais concorridas do litoral baiano.

Leia também:

>> João Rebello: saiba a data do velório do ex-ator executado na Bahia

>> Jovem morre atropelado por caminhão durante pausa em obra na Bahia

>> Sete criminosos são presos em 24h com auxílio do Reconhecimento Facial

"Imaginar que alguém, décadas atrás, idealizaria um shopping à beira da estrada, uma área comercial referência para a região, e que Guarajuba iria crescer tanto, mesmo vendo, à época, apenas fazendas de coco e areia, é algo incrível", conta o escritor do livro de Fonseca, Fabrício Gomes, que também é sobrinho-neto do empreendedor.

O corpo de João Fonseca será velado na segunda-feira, 28, a partir das 10h, e cremado no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.