Morre João Sanches, dramaturgo baiano ganhador de 3 Prêmios Braskem

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O dramaturgo, diretor teatral e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Alberto Lima Sanches, morreu neste domingo, 19, aos 47 anos. O comunicado foi feito através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Diretor da FGM, Fernando Guerreiro, lamentou a notícia através de uma publicação no Instagram, revelando uma parceria de longa data.

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"João se foi. Gênio precoce, foi meu aluno aos 13 anos e acompanhei sua trajetória excepcional. Meu único diretor, fez comigo o Revele! e teve paciência para me aguentar. Em choque, a vida é um sopro", escreveu.

Nos comentários, o ator baiano Lázaro Ramos também se mostrou comovido com o anúncio ao escrever "Notícia triste".

Com carreira consolidada, João ganhou três Prêmios Braskem de Teatro

Referência das artes cênicas baianas, João Sanches construiu uma trajetória marcada pela excelência artística, inovação e dedicação à formação de novas gerações de artistas e pesquisadores.

Além de professor da Escola de Teatro da Ufba e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC), ele deixou uma grande contribuição para o teatro brasileiro.

Ao longo da carreira, o dramaturgo ganhou três Prêmios Braskem de Teatro, além de diversas outras indicações, ao assinar montagens como: