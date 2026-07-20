BAHIA
Morre João Sanches, dramaturgo baiano ganhador de 3 Prêmios Braskem
Diretor teatral e professor da Ufba tinha 47 anos
O dramaturgo, diretor teatral e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Alberto Lima Sanches, morreu neste domingo, 19, aos 47 anos. O comunicado foi feito através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
Diretor da FGM, Fernando Guerreiro, lamentou a notícia através de uma publicação no Instagram, revelando uma parceria de longa data.
"João se foi. Gênio precoce, foi meu aluno aos 13 anos e acompanhei sua trajetória excepcional. Meu único diretor, fez comigo o Revele! e teve paciência para me aguentar. Em choque, a vida é um sopro", escreveu.
Nos comentários, o ator baiano Lázaro Ramos também se mostrou comovido com o anúncio ao escrever "Notícia triste".
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Com carreira consolidada, João ganhou três Prêmios Braskem de Teatro
Referência das artes cênicas baianas, João Sanches construiu uma trajetória marcada pela excelência artística, inovação e dedicação à formação de novas gerações de artistas e pesquisadores.
Além de professor da Escola de Teatro da Ufba e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC), ele deixou uma grande contribuição para o teatro brasileiro.
Ao longo da carreira, o dramaturgo ganhou três Prêmios Braskem de Teatro, além de diversas outras indicações, ao assinar montagens como:
- Eu te amo mesmo assim;
- Pelo Telephone;
- Boca a Boca: um solo para Gregório;
- Revele!;
- A Paixão de Cristo.