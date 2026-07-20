BAHIA
Bahia tem 220 mil documentos represados no SAC; veja como retirar
Material solicitado que não é retirado pode ser destruído
Cerca de 220 mil documentos solicitados nos postos SAC da Bahia não foram retirados. Em Salvador, as unidades do Salvador Shopping e Bela Vista são os que mais possuem materiais represados à espera dos donos.
Já no interior, o líder é o SAC Feira II, em Feira de Santana, com cerca de 9 mil carteiras de identidade.
O SAC possui quase 220 mil documentos represados em todos os postos distribuídos na Bahia.
Confira documentos represados:
- Carteiras de identidade: 148.091 mil
- Carteiras de habilitação: 70.040 mil carteiras de habilitação
- Passaporte: 2 mil
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Como retirar os documentos
Para buscar os documentos, basta ir até a unidade onde a solicitação da emissão foi realizada e fazer a retirada. Não há necessidade de agendamento prévio.
Caso não sejam retirados das unidades do SAC, os documentos podem ser destruídos. Os prazos são:
- Carteiras de identidade: seis meses
- CNH: fica retida de acordo com o prazo de validade
- Ppassaporte: 90 dias