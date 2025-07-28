Morre terceira vítima de acidente com ônibus do cantor Netto Brito

Segundo testemunhas, um dos veículos teria invadido a contramão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente de ônibus que aconteceu na BA-046, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, na noite de domingo, 27, deixou quatro pessoas mortas. O ônibus pertencia à banda do cantor Netto Brito, que estava no veículo, mas não sofreu ferimentos.

Os músicos estavam a caminho da festa de aniversário da cidade de Salinas da Margarida, onde fariam um show. Segundo a Polícia Civil, as vítimas do acidente foram identificadas como: Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos (estava no carro), Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 (operador de som da banda), Leila Lima Santos, que não teve a idade revelada (estava no carro). Gerson Santos Santana, de 41 anos, que seria o motorista do ônibus, sobreviveu ao acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que o acidente está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo António de Jesus) cujas vítimas são Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33, Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 e Leila Lima Santos, de idade ainda desconhecida.

Ainda segundo a Civil, um veículo colidiu contra um transporte coletivo que transportava uma banda. Guias de pericia e necropsia foram expedidas. Oitivas são realizadas na unidade policial para apurar as causas do acidente.



Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar da Bahia foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

A perícia técnica também foi acionada para apurar detalhes da ocorrência e esclarecer as responsabilidades. Segundo testemunhas, um dos veículos teria invadido a contramão, o que pode ter causado a colisão frontal. Apesar disso, a motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades.