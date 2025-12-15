COLISÃO FATAL
Motociclista morre após colidir com caminhonete em rodovia do interior
Por Gustavo Nascimento
Um homem identificado como Antônio Carlos Leal dos Santos, de 46 anos, faleceu em um acidente de trânsito no último sábado, 13, na BA-233, no trecho que liga as cidades de Serrinha e Biritinga, no interior da Bahia. A vítima pilotava uma motocicleta, que colidiu frontalmente com uma caminhonete, mas ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.
Três homens estavam na caminhonete, que chegou a capotar por conta do impacto. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Biritinga, mas tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados após o atendimento. O condutor da motocicleta, por sua vez, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
Antônio Carlos era conhecido por atuar como locutor em comércios e eventos na região, além de ter trabalhado na Rádio Comunitária Biritinga FM, que encerrou as atividades há cerca de dois anos. O corpo da vítima foi sepultado no domingo, 14, no Cemitério Memorial de Biritinga.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Biritinga.
