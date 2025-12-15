Menu
COLISÃO FATAL

Motociclista morre após colidir com caminhonete em rodovia do interior

Três pessoas estavam na caminhonete, que chegou a capotar por conta do impacto

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

15/12/2025 - 12:57 h
Caminhonete capotou após colidir com motocicleta pilotada por locutor
Caminhonete capotou após colidir com motocicleta pilotada por locutor

Um homem identificado como Antônio Carlos Leal dos Santos, de 46 anos, faleceu em um acidente de trânsito no último sábado, 13, na BA-233, no trecho que liga as cidades de Serrinha e Biritinga, no interior da Bahia. A vítima pilotava uma motocicleta, que colidiu frontalmente com uma caminhonete, mas ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.

Três homens estavam na caminhonete, que chegou a capotar por conta do impacto. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Biritinga, mas tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados após o atendimento. O condutor da motocicleta, por sua vez, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Leia Também:

Homem saca arma de fogo durante briga no metrô de Salvador; veja
Homem é executado após sair de festa no interior da Bahia
Cantor morre após sofrer acidente de moto na Bahia

Antônio Carlos era conhecido por atuar como locutor em comércios e eventos na região, além de ter trabalhado na Rádio Comunitária Biritinga FM, que encerrou as atividades há cerca de dois anos. O corpo da vítima foi sepultado no domingo, 14, no Cemitério Memorial de Biritinga.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Biritinga.

