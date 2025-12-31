Motociclista morre em acidente em rodovia baiana; motorista foge

- Foto: Ilustrativa/Polícia Rodoviária Federal

Um motocilista morreu, por volta das 3h40 desta quarta-feira, 31, após um acidente na BR-116. O caso aconteceu no no km 469 da rodovia, trecho de Santo Estevão, no centro-norte da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira, quando um automóvel atingiu a traseira da moto. Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Homem morreu no local

Com o impacto, o condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Delegacia da PRF de Feira de Santana realizou o atendimento da ocorrência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Investigações buscam apurar as circunstâncias do acidente e a identificação do veículo envolvido.