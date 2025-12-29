ACIDENTES
Rodovias federais registram 1.196 acidentes e 111 mortes no Natal
Balanço parcial da PRF aponta queda de 25% nos sinistros durante a Operação Natal 2025
Por Beatriz Santos
As rodovias federais brasileiras registraram 1.196 acidentes durante a semana do Natal, com 111 mortes e 1.347 pessoas feridas, segundo balanço parcial divulgado nesta segunda-feira, 29, pela Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com a Agência Brasil, os dados referem-se ao período da Operação Natal 2025, realizada entre os dias 23 e 28 em estradas de todo o país.
De acordo com a PRF, os números representam uma queda de 25% no total de acidentes em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados cerca de 1,5 mil sinistros, com 199 óbitos e 1,8 mil feridos.
Leia Também:
Além dos acidentes, a operação resultou na aplicação de mais de 21,3 mil multas por diversas infrações de trânsito. Entre as mais recorrentes estão conduzir veículo com pendências de documentação (5,8 mil autuações), trafegar em velocidade superior à permitida (4,5 mil), não usar cinto de segurança (4,3 mil), realizar ultrapassagens irregulares (4,1 mil) e dirigir sem habilitação (2,4 mil).
Durante as fiscalizações, os policiais rodoviários também registraram 1.180 infrações relacionadas à alcoolemia, sendo 1.031 constatações e 149 recusas ao teste do etilômetro.
A PRF informou que as estatísticas divulgadas são preliminares, já que os dados ainda passam por processo de consolidação nos sistemas da corporação.
