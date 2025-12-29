Menu
BRASIL
BRASIL

Tornozeleira usada por Silvinei é achada em banheiro de rodoviária

O objeto foi localizado pela polícia do país três dias após o ex-PRF ser preso ao tentar fugir do Brasil

Carla Melo

Por Carla Melo

29/12/2025 - 17:37 h
Objeto foi identificado no banheiro da rodoviária
A tornozeleira eletrônica usada pelo ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi achada dentro do banheiro da rodoviária de Ciudad del Este, no Paraguai. O objeto foi localizado pela polícia do país três dias após o ex-PRF ser preso ao tentar fugir do Brasil.

A tornozeleira teria sido encontrada na madrugada desta segunda-feira, 29, por funcionários de uma empresa de ônibus, que acionaram a polícia. A polícia do Paraguai trabalha para identificar quem abandonou a tornozeleira na rodoviária e em que momento isso aconteceu.

À emissora paraguaia ABC, o subcomissário de polícia Fernando Valenzuela informou que assim que a origem brasileira do equipamento foi confirmada, tão logo a Polícia Federal foi acionada.

A tornozeleira, então, foi entregue ao Comando Tripartite, órgão de cooperação policial entre Brasil, Paraguai e Argentina, e passará por perícia. No entanto, as autoridades brasileiras já confirmaram que trata-se do equipamento até então utilizado por Silvinei Vasques.

Fuga e prisão de Silvinei Vasques

O ex-diretor-geral foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão no último dia 16. Entre outras coisas, ele teria comandado blitzes ilegais nas eleições de 2022 com o objetivo de atrapalhar o fluxo de eleitores no Nordeste que tendencialmente votariam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

