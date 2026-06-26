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TRAGÉDIA

Motociclista perde controle, cai na pista e morre atropelado por van

Jocem chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Motociclista perde controle, cai na pista e morre atropelado por van
Foto: Divulgação redes sociais

Um motociclistas de 18 anos, identificado como Marcos Vinícius, morreu em um acidente com uma van na madrugada desta quinta-feira, 25, na BR-420, em Laje, no Vale do Jiquiriçá.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motociclista seguia pela rodovia quando tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, ele perdeu o controle da moto e caiu na pista. Na sequência, uma van modelo Sprinter que trafegava na região, acabou atropelando a vítima.

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Socorro prestado

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento no local. Marcos Vinícius foi encaminhado inicialmente para o Hospital Ranulfo José de Almeida, em Laje.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. No entanto, o jovem não resistiu e morreu durante o deslocamento.

Após a confirmação da morte, o corpo foi removido por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus.

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Investigação

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Laje. Segundo a Polícia Civil, o motorista da van compareceu espontaneamente à unidade policial, prestou esclarecimentos acompanhado de um familiar e foi liberado. De acordo com a corporação, não havia elementos que justificassem a prisão em flagrante.

As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento serão analisadas pelos investigadores para auxiliar na apuração da dinâmica do acidente e identificar eventuais responsabilidades.

Nota de pesar

A morte de Marcos Vinícius também gerou comoção entre amigos e colegas. Em nota, pessoas próximas lamentaram a perda do jovem e destacaram sua amizade, dedicação e o carinho que cultivava com aqueles que conviviam ao seu redor.

"Neste momento de profunda dor, manifestamos solidariedade aos familiares e amigos. Que todos encontrem força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Marcos Vinícius deixa lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."

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Tags

acidente br-420 laje motociclista

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