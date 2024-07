Motorista é detido após desacatar policiais na Bahia

Caso aconteceu na sexta-feira, 21 - Foto: PRF

Um homem foi preso após desacatar e ofender agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu no quilômetro 880 da BR-101, em Teixeira de Freitas, na sexta-feira, 21, em uma unidade operacional do município.

Leia também:

>> "Rei da Seresta" é preso após se apresentar em São João na Bahia

>> Após ordenar execuções de dentro de presídios, lideranças de facções são 'silenciadas

>> Idoso é preso na Bahia após estuprar três filhas e engravidar uma

Segundo a corporação, os policiais realizavam fiscalização de pesos e dimensões quando visualizaram um caminhão com pneus abaulados, velocidade reduzida e cargas nas partes externas transitando na rodovia. Durante a abordagem constatou-se que o veículo transitava com mais de 9 toneladas acima da capacidade técnica do veículo e danificando o piso asfáltico.



No momento em que o condutor foi informado que além da autuação, seria necessário regularizar a situação através da medida administrativa de transbordo da carga, o homem de 29 anos passou a proferir ofensas aos policiais e se negou a iniciar os procedimentos, além de tentar impedir a continuidade da fiscalização.

A PRF ainda identificou que o veículo com equipamentos proibidos e ausentes equipamentos obrigatórios previstos em lei, e que ainda o condutor não havia cumprido o tempo de descanso obrigatório. Foi dada a voz de prisão ao condutor, que responderá em juízo pela conduta.