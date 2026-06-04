Mototaxista invade sinal vermelho e é atropelado por ônibus na Bahia

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Um mototaxista morreu na manhã desta quinta-feira, 4, após se envolver em um grave acidente com um ônibus do transporte coletivo em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Jonas Pereira Lima da Silva, de 30 anos.

Segundo informações iniciais, o motociclista teria atravessado o cruzamento e colidiu de frente com o ônibus em um cruzamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto. Com a força do impacto, Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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Sinal vermelho

De acordo com o motorista do coletivo, o semáforo estava aberto para a passagem do ônibus e o veículo seguia dentro da velocidade permitida para a via. O condutor afirmou que a batida ocorreu quando o ônibus já atravessava o cruzamento.

Após o acidente, o motorista parou para prestar assistência e acionou equipes de socorro. Nenhum passageiro ficou ferido.

Quem era Jonas?

Jonas era graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), mas atualmente atuava como mototaxista por aplicativo. No momento do acidente, ele seguia para o trabalho.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pela Polícia Civil.

Em nota, a empresa Auto Ônibus São João lamentou a morte do motociclista, prestou solidariedade aos familiares e informou que o motorista permaneceu no local, colaborando com as autoridades durante o atendimento da ocorrência e as investigações.

O sepultamento será realizado na sexta-feira, 5, às 9h30, no Cemitério Jardim Celestial.