MPF e MP-BA emitem nota de pesar pela morte de policial federal

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e o Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) emitiram notas de pesar, na tarde desta sexta-feira, 15, pela morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro no bairro de Valéria, em Salvador.

Em nota, o MP-BA se solidarizou com a família, forças policiais e com o todo sistema de defesa social da Bahia. O órgão disse ainda "em honra à memória de Lucas e daqueles que dedicam suas vidas diuturnamente à segurança dos cidadãos baianos, o Ministério Público renova seu compromisso e sua missão de combater o crime organizado e promover a paz social".

Também em nota, o MPF/BA informou que "expressa suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados, estendendo às forças policiais do Estado, por sua dedicação à segurança dos cidadãos baianos".

A morte aconteceu na manhã desta sexta durante uma troca de tiros na localidade. Além de Lucas, outros dois agentes, sendo um policial civil e outro federal, também ficaram feridos na operação.

Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) apontam que os criminosos teriam armado uma emboscada para os agentes, onde cerca de 40 suspeitos teriam iniciado a troca de tiros.

O velório de Lucas acontece nesta sexta, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Trobogy, em Salvador.