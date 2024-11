Mulher é encontrada desmaiada e com lesões na BR-101

Prisão aconteceu na noite de terça-feira, 22 - Foto: Divulgação | PRF

Uma mulher desacordada e com lesões no rosto foi encontrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às margens da BR 101, em trecho do município de Laje, no recôncavo sul baiano, durante a noite desta terça-feira (22). O agressor, namorado da vítima, foi localizado e preso.

De acordo com a PRF, os policiais retornavam de um atendimento a acidente, quando avistaram uma mulher desmaiada no acostamento e com lesões na face. Após recuperar a consciência, a vítima relatou ter sido agredida com socos pelo namorado e que não era a primeira vez que sofria agressões físicas.

Momentos após incursões da PRF, o agressor foi preso em flagrante dentro de um bar. O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, onde foram tomadas as providências relativas à lesão corporal.

A vítima foi levada para atendimento médico e em seguida foi apresentada na Delegacia para depoimento e medidas de proteção.