BAHIA

Mulher engole garfo inteiro durante refeição no interior da Bahia

Exames de imagem indicaram que o utensílio estava alojado no esôfago

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 8:43 h | Atualizada em 29/09/2025 - 9:38
A paciente foi transferida para Vitória da Conquista
A paciente foi transferida para Vitória da Conquista

Um caso inusitado mobilizou equipes médicas no município de Guanambi, na Bahia, na sexta-feira, 26. Durante uma refeição, uma mulher engoliu acidentalmente um garfo e precisou de atendimento de urgência.

Conforme o site Achei Sudoeste, ela foi levada ao Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde exames de imagem mostraram que o utensílio estava preso no esôfago, em posição de risco.

Devido à gravidade, a paciente foi transferida para Vitória da Conquista, onde passará por um procedimento especializado para a remoção do garfo.

Não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido.

