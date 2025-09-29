BAHIA
Mulher engole garfo inteiro durante refeição no interior da Bahia
Exames de imagem indicaram que o utensílio estava alojado no esôfago
Por Redação
Um caso inusitado mobilizou equipes médicas no município de Guanambi, na Bahia, na sexta-feira, 26. Durante uma refeição, uma mulher engoliu acidentalmente um garfo e precisou de atendimento de urgência.
Conforme o site Achei Sudoeste, ela foi levada ao Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde exames de imagem mostraram que o utensílio estava preso no esôfago, em posição de risco.
Devido à gravidade, a paciente foi transferida para Vitória da Conquista, onde passará por um procedimento especializado para a remoção do garfo.
Não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido.
