Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO NA ESTRADA

Mulher fica ferida após enroscar pescoço em fio preso a poste

Caso aconteceu no interior da Bahia e mulher fez desabafo na internet

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/01/2026 - 19:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apesar do susto, mulher disse estar bem
Apesar do susto, mulher disse estar bem -

Uma moradora de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, ficou ferida após ser atingida por um fio solto, que estava atravessado em uma via pública do município. O caso foi relatado pela própria motociclista em uma publicação nas redes sociais, porém ela não informou quando o acidente aconteceu.

De acordo com o depoimento, o fio teria se enroscado na roda de um veículo e permaneceu estendido sobre a pista. Sem perceber o obstáculo a tempo, ela acabou sendo atingida na região do pescoço.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No relato, a mulher afirmou que o acidente não teve consequências mais graves porque trafegava em baixa velocidade e conseguiu se jogar da motocicleta no momento do impacto.

Leia Também:

Funcionária de loja fica ferida após prateleira desabar na Bahia
Decisão judicial exige plano imediato para conter inundações em Jequié
Dona de bar é agredida após negar bebida alcoólica a cliente bêbado

Ainda na publicação, a moradora alertou sobre os riscos da fiação aérea solta nas ruas, especialmente para condutores de motocicletas, e criticou a falta de manutenção e fiscalização. Conforme ela, a situação é recorrente e reflete o descaso das empresas de telefonia e internet, responsáveis pela instalação, manutenção e retirada dos cabos inutilizados.

Apesar do susto e dos ferimentos no pescoço, a motociclista informou que estar bem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia descaso ferimento fio solto livramento manutenção motociclista perigo rua

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apesar do susto, mulher disse estar bem
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Apesar do susto, mulher disse estar bem
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Apesar do susto, mulher disse estar bem
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Apesar do susto, mulher disse estar bem
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x