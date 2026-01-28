Mulher fica ferida após enroscar pescoço em fio preso a poste

Apesar do susto, mulher disse estar bem - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma moradora de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, ficou ferida após ser atingida por um fio solto, que estava atravessado em uma via pública do município. O caso foi relatado pela própria motociclista em uma publicação nas redes sociais, porém ela não informou quando o acidente aconteceu.

De acordo com o depoimento, o fio teria se enroscado na roda de um veículo e permaneceu estendido sobre a pista. Sem perceber o obstáculo a tempo, ela acabou sendo atingida na região do pescoço.

No relato, a mulher afirmou que o acidente não teve consequências mais graves porque trafegava em baixa velocidade e conseguiu se jogar da motocicleta no momento do impacto.

Ainda na publicação, a moradora alertou sobre os riscos da fiação aérea solta nas ruas, especialmente para condutores de motocicletas, e criticou a falta de manutenção e fiscalização. Conforme ela, a situação é recorrente e reflete o descaso das empresas de telefonia e internet, responsáveis pela instalação, manutenção e retirada dos cabos inutilizados.

Apesar do susto e dos ferimentos no pescoço, a motociclista informou que estar bem.