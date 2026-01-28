ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionária de loja fica ferida após prateleira desabar na Bahia
Jovem foi levada para unidade de saúde com ferimentos e dor em uma das pernas
Por Andrêzza Moura
Uma funcionária de um estabelecimento comercial, em Conceição do Coité, no interior da Bahia, ficou ferida, na tarde desta quarta-feira, 28, após ser atingida por uma prateleira, durante o horário de trabalho.
Maria Laurenilda dos Santos Lima, de 26 anos, fazia reposição do estoque com algumas colegas, quando a estrutura desabou. Ela foi retirada debaixo da prateleira pelas colegas e, em seguida, foi atendida por uma equipe de socorrista voluntários da Brigada Águia Resgate.
Com algumas lesões e reclamando de dor em uma das pernas, ela foi levada ao Hospital Português – Unidade Regional de Conceição do Coité. Não há informações sobre o estado de saúde dela. As circunstâncias do acidente não foram oficialmente esclarecidas e serão investigadas. Com informações do Calila Notícias.
