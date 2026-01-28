TRIBUNAL DO CRIME
Polícia encontra local de descarte de corpos na Bahia
Investigações apontam que área pode abrigar cerca de dez corpos de vítimas
Por Rodrigo Tardio
Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) localizou, na manhã desta quarta-feira, 28, uma área utilizada como cemitério clandestino no povoado de São João do Monte, conhecido como "Montinho", no município de Itabela.
Durante a ação, batizada de Operação “Cemitério Clandestino”, as equipes localizaram ao menos três ossadas humanas em uma zona de mata fechada.
A ofensiva foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), com o apoio das polícias Civil e Militar. Os restos mortais foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai realizar os exames de DNA e procedimentos de identificação para a posterior entrega aos familiares.
Investigação
A localização do terreno foi possível graças a elementos colhidos em uma ação policial anterior, realizada no último dia 20 de janeiro pela 23ª Coorpin e o 28º Batalhão da PM. Na ocasião, o foco era o enfrentamento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) cometidos por uma facção atuante na região, o que resultou na apreensão de armas, rádios e roupas camufladas.
Levantamentos preliminares da inteligência policial indicam que o número de vítimas enterradas no local pode chegar a dez. As autoridades acreditam que o espaço era utilizado para ocultação de cadáveres de execuções sumárias determinadas pelo chamado “tribunal do crime”.
Diligências
O local continua isolado e sob investigação. De acordo com o MPBA, as diligências prosseguem com o objetivo de recuperar outras possíveis ossadas e identificar novos pontos de descarte de corpos utilizados por organizações criminosas no extremo sul do estado.
