Polícia encontra local de descarte de corpos na Bahia

Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) localizou, na manhã desta quarta-feira, 28, uma área utilizada como cemitério clandestino no povoado de São João do Monte, conhecido como "Montinho", no município de Itabela.

Durante a ação, batizada de Operação “Cemitério Clandestino”, as equipes localizaram ao menos três ossadas humanas em uma zona de mata fechada.

A ofensiva foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), com o apoio das polícias Civil e Militar. Os restos mortais foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai realizar os exames de DNA e procedimentos de identificação para a posterior entrega aos familiares.

Investigação

A localização do terreno foi possível graças a elementos colhidos em uma ação policial anterior, realizada no último dia 20 de janeiro pela 23ª Coorpin e o 28º Batalhão da PM. Na ocasião, o foco era o enfrentamento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) cometidos por uma facção atuante na região, o que resultou na apreensão de armas, rádios e roupas camufladas.

Levantamentos preliminares da inteligência policial indicam que o número de vítimas enterradas no local pode chegar a dez. As autoridades acreditam que o espaço era utilizado para ocultação de cadáveres de execuções sumárias determinadas pelo chamado “tribunal do crime”.

Diligências

O local continua isolado e sob investigação. De acordo com o MPBA, as diligências prosseguem com o objetivo de recuperar outras possíveis ossadas e identificar novos pontos de descarte de corpos utilizados por organizações criminosas no extremo sul do estado.