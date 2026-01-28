Menu
BAHIA

Dona de bar é agredida após negar bebida alcoólica a cliente bêbado

Mulher foi surpreendida por um golpe pelas costas com um pedaço de madeira

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/01/2026 - 17:22 h

Surgimento de produtos nessa categoria que, apesar da designação, possuem um teor alcoólico sutil -

Uma mulher de 60 anos, proprietária de um bar, foi agredida após se recusar a servir mais bebida alcoólica a um cliente que, segundo ela, já apresentava sinais de embriaguez, em Brumado, no sudoeste da Bahia.

O homem estava no bar desde às 10h e, no fim da tarde, ele pediu mais uma dose de bebida alcoólica. No entanto, a mulher se negou a atender o pedido, alegando que o cliente já estava bêbado.

A proprietária do bar conduziu o homem para fora do estabelecimento e, ao se virar para retornar ao bar, ela foi surpreendida por um golpe de madeira pelas costas. A vítima caiu e desmaiou.

Mais agressões

Mesmo desacordada, ela foi novamente agredida, desta vez com socos no rosto. A mulher sofreu:

  • a quebra de dois dentes;
  • apresentou dores no tórax.

Ela só recobrou a consciência já internada no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado.

A vítima recebeu alta médica e já retornou para casa. Ainda no hospital, ela foi ouvida pela polícia e relatou os detalhes do caso conforme conseguiu se lembrar.

O caso aconteceu no último sábado, 24, na Fazenda Boa Sorte, na zona rural do município.

Laudo

Conforme a TV Sudoeste, a prisão do suspeito ainda não foi solicitada porque a polícia aguarda o laudo médico, que irá apontar a gravidade das lesões. Por esse motivo, ele não é considerado foragido, mas as investigações seguem em andamento.

